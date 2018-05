Blok aangedaan door dodelijk geweld Gaza

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vindt het ,,heel aangrijpend’’ om te zien hoe veel doden er maandag zijn gevallen in de Gazastrook. Het Israëlische leger schoot daar volgens Palestijnse bronnen ruim veertig Palestijnen dood en verwondde er zeker 1600. ,,Ik roep beide kanten op tot zelfbeheersing, want het is dramatisch hoe mensen daar steeds weer de dood vinden’’, aldus Blok.

Over het Israëlische optreden zei de minister dat er situaties zijn waarin het gerechtvaardigd is voor een land om geweld te gebruiken. ,,Maar er zijn wel heel veel doden gevallen vandaag.’’

Palestijnen gooiden bij de grens met brandbommen en stenen naar de Israëlische ordetroepen. Dat Palestijnse groeperingen mensen oproepen om naar de grens te gaan, draagt niet bij aan de rust, vervolgde Blok. ,,Het is van groot belang dat mensen het hoofd koel gaan houden.’’