Blijvende onrust vanwege zelfmoordpoeder

Het openbaar ministerie gaat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) niet strafrechtelijk vervolgen voor de verkoop van zelfmoordpoeders. De christelijke partijen blijven bezorgd.

Het OM startte in maart een strafrechtelijk onderzoek nadat de coöperatie zelfmoordpoeders had aangeboden. De conclusie van het onderzoek is dat CLW zich niet schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of ander strafbare feiten.

Nadat het OM de activiteiten van de coöperatie een tijd nauwlettend had gevolgd, begon het een strafrechtelijk onderzoek, toen bekend werd dat leden het middel daadwerkelijk zouden gaan bestellen.

In een gesprek met het OM heeft het CLW-bestuur gezegd dat er geen zelfmoordpoeder is besteld en dat zij de activiteiten daaromtrent zal staken.

Niet strafbaar

In de onderzoeksperiode is de Coöperatie Laatste Wil volgens het OM niet buiten haar boekje gegaan. De CLW reageerde vrijdag opgetogen op het besluit van het OM. De organisatie zegt door te gaan om de „veilige verkrijgbaarheid van humane middelen te bevechten. De geest is uit de fles en gaat er daarom niet meer in terug!”

NPV Zorg voor het leven stoort zich aan die uitspraak. „Die geest moet wel degelijk zo spoedig mogelijk terug in die fles”, reageert directeur Diederik van Dijk. „Dit is een hellend vlak; anders krijgen we een doodscultuur.”

Als het inderdaad zo is dat justitie vanwege het stopzetten van de activiteiten door de CLW niets anders kon dan het onderzoek staken, dan zegt dat volgens Van Dijk nog niet dat de wet tekortschiet. „Als dat echter wel zo blijkt te zijn, rest er maar één ding: een snelle aanscherping van de wet. Zodat het strafrecht niet meer met lege handen staat tegen een organisatie die wat mij betreft zo’n criminele doelstelling heeft.”

Onverwacht

ChristenUnieKamerlid Dik-Faber had niet verwacht dat het OM het onderzoek zou staken. Ze blijft zich grote zorgen maken: „De hulp van Coöperatie Laatste Wil is overduidelijk gericht op hulp bij zelfdoding. Het staken van het onderzoek had ik niet verwacht, ook omdat door alle berichtgeving over de CLW het kinderlijk eenvoudig bleek om aan het zelfmoordpoeder te komen. Het is triest dat een jonge vrouw is overleden.”

SGP-Kamerlid Van der Staaij sluit zich bij haar aan: „Het stopzetten van het onderzoek door het OM is wat de SGP betreft geen signaal dat alles nu in orde is. Intussen is het kwaad geschied. Verder is aanscherping van de strafwet nodig om ook algemene informatie over hoe iemand een eind aan het leven kan maken, strafbaar te stellen. In Australië is dat al gebeurd.”

Het CDA kan de afweging van het OM wel begrijpen. „Als er geen strafbare feiten zijn, dan heeft het ook geen zin om een zaak voor de rechter te brengen. Dat laat echter onverlet dat wij de activiteiten van de coöperatie kritisch blijven volgen”, aldus een woordvoerder.