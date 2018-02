„Blijven Britten EU-burgers na brexit?”

Als Groot-Brittannië straks uit de Europese Unie is gestapt, kunnen de Britse burgers hun rechten als EU-onderdanen dan wel behouden? Dat wil de rechtbank in Amsterdam weten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank heeft zogeheten prejudiciële vragen gesteld. In feite willen de rechters advies wat er precies met een artikel in een Europees verdrag wordt bedoeld.

De zaak was aangespannen door een groep Britten die in Nederland wonen. Zij mochten als EU-burgers vrij verhuizen naar Nederland, zoals ook Nederlanders nu nog vrij zijn om naar Groot-Brittannië te verhuizen. De Britten zijn bang dat ze het land uit worden gezet als de brexit een feit is. Daarom willen ze dat Nederland hun rechten garandeert.

Volgens de voorzieningenrechter in Amsterdam is het maar de vraag of de Britten hun EU-burgerschap kwijtraken als een einde komt aan het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië.