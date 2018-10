Blije Timmermans strijdt verder tegen plastic

Frans Timmermans is heel erg blij met de zeer ruime steun van het Europees Parlement voor zijn voorstellen om veel plastic wegwerpproducten in de ban te doen. „Een mooi resultaat na alle strijd die we hebben gevoerd, maar we zijn er nog niet”, zegt de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie tegen het ANP.

„Weet je wat ik zo mooi vind aan deze doorbraak? Dat de EU een alomvattende strategie aanneemt tegen plastic. Het is tijd voor een structurele aanpak om burgers en bedrijven te helpen omschakelen.” Timmermans is verheugd dat de voorstellen niet zijn afgezwakt. „Daar was ik een beetje bang voor. Over de aanscherping maak ik me geen zorgen”, lacht hij.

Het overgrote deel van het bedrijfsleven weet dat het moet omschakelen en meer zal moeten bijdragen aan de strijd tegen plastic afval, vervolgt de Nederlander. Een deel zal veranderingen met een sterke lobby proberen tegen te gaan. „Ik denk niet dat ze erin zullen slagen de maatregelen af te zwakken”, aldus Timmermans.

De EU-lidstaten moeten nog een standpunt innemen, waarna ze met het parlement en de commissie gaan onderhandelen over de uiteindelijke regels. Timmermans zal zich daar „persoonlijk met volle kracht” in mengen. „Het is een hele goede eerste slag, maar er is nog een lange weg te gaan. Het is geen sprint, het is in Europa altijd een marathon. Maar we raken nu op snelheid”, besluit de PvdA-politicus, die de ambitie heeft commissievoorzitter te worden.