‘Blauw-zilver’ niet exclusief voor Red Bull

Frisdrankenfabrikant Red Bull kan geen exclusief recht doen gelden op reclame-uitingen of verpakkingen met de kleurencombinatie blauw en zilver, de vaste kleuren van het merk. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Het verzoek van Red Bull uit 2002 om de kleuren blauw en zilver als merk te registreren, was achtereenvolgens door het Europees Merkenbureau en het Gerecht van de Europese Unie afgewezen. Het Oostenrijkse bedrijf ging daartegen in beroep, maar heeft nu in laatste instantie ook bij het Europees Hof nul op het rekest gekregen.

In de aanvraag ging het om alle mogelijke combinaties van de twee kleuren, waarbij elke kleur 50 procent omvat. Maar daarmee zou het voor andere bedrijven vrijwel onmogelijk zijn die kleurencombinatie nog te gebruiken. Een reclamebureau had daartegen een zaak aangespannen.

Het verzoek van Red Bull was onvoldoende „onderscheidend”, zo bepaalden Merkenbureau en Gerecht al eerder. In zijn algemeenheid kunnen kleuren niet als merk worden geregistreerd, tenzij die overduidelijk op een tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar verbonden zijn. Dat was bij de aanvraag van Red Bull niet het geval.