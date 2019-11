Bisschop (SGP) wil groene zetels terug in Oude Zaal

De Oude Zaal in het gebouw van de Tweede Kamer moet bij de renovatie van de parlementsgebouwen in oude luister worden hersteld. Dat bepleit SGP-Kamerlid Bisschop in een donderdag ingediende motie. Steun voor het voorstel is er bij ChristenUnie, Forum voor Democratie en 50Plus. Het plan kan ook op sympathie rekenen bij SP, VVD en PVV.

De Oude Zaal, oorspronkelijk een ruimte in neoklassieke stijl, kreeg in de jaren negentig een moderne inrichting. Het kleurrijke tapijt in de zaal staat symbool voor de bollenvelden. Aan het plafond hangen opvallende lichtornamenten in geometrische vormen. Bisschop ziet een multifunctionele ruimte voor zich waar iets van de geschiedenis van het parlement zichtbaar wordt. Als het even kan, ziet hij ook de historische groene zetels graag terugkeren.

Verantwoordelijk minister Knops (Binnenlandse Zaken) loopt niet warm voor het idee van Bisschop. Nieuwe besluitvorming rond de renovatie zou voor vertraging kunnen zorgen.

Lianne Ploumen (PvdA) vindt de zaal prachtig zoals die is. Met een opmerking over de SGP – „wil met alles terug naar vroeger” – ontlokt zij senator Diederik van Dijk een tweet over „de zuurheid van Ploumen”.

