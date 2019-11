Bijval NAVO-landen voor debat over hervorming

Een Duits voorstel om de politieke samenwerking in de NAVO te versterken kan rekenen op veel bijval onder de overige 28 lidstaten. De Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken wil dat een commissie van deskundigen zich gaat buigen over hervorming van de militaire alliantie. Hij bepleit een „make-over”, nadat de Franse president Macron het bondgenootschap onlangs hersendood noemde vanwege de gebrekkige coördinatie tussen de VS en Europa.

Volgens Maas is de NAVO een „succesmodel. We hebben er belang bij om dat zo te houden. Onze eenheid is de sleutel om dat doel te bereiken. De NAVO heeft een toekomst en zal nodig blijven.” Hij zei na afloop van overleg op het hoofdkwartier in Brussel „bemoedigd te zijn dat hij de juiste toon heeft aangeslagen. Er was veel bijval, de reacties waren zeer positief.”

NAVO-chef Jens Stoltenberg beaamde dat „vele bondgenoten” het voorstel steunen. „Het heeft waarde. We gaan er nu naar kijken in aanloop naar de top van begin december in Londen, en zullen daarna een besluit nemen. Op vragen over een Frans voorstel wilde hij niet ingaan.

„De NAVO is hét platform om Europa en de VS samen te brengen, dat is vitaal voor onze veiligheid”, aldus Stoltenberg. Het is volgens hem belangrijk om samen te bespreken hoe de NAVO kan worden versterkt om de groeiende uitdagingen het hoofd te bieden, met als boodschap „dat we verenigd zijn”. Alle inspanningen om de Europese defensie te versterken zijn volgens hem welkom, „niet als vervanging maar als aanvulling van de NAVO”.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo herhaalde in een gesprek met Stoltenberg dat de betrokkenheid van de VS bij de trans-Atlantische veiligheid en de alliantie „waterdicht” is. „De wereld heeft de kracht en het leiderschap van de NAVO nu meer dan ooit nodig.” Hij zei dat de NAVO-landen zich aanpassen aan „nieuwe en zich ontwikkelende dreigingen”, maar herhaalde de Amerikaanse oproep dat ze hun defensie-uitgaven moeten verhogen.

Als het aan Maas ligt wordt op de NAVO-top van regeringsleiders, begin december in Londen, besloten de expertgroep op te richten die onder leiding van Stoltenberg moet komen te staan.