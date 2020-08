Bijna 800.000 mensen hebben CoronaMelder gedownload

De nieuwe app CoronaMelder, die sinds zondagavond beschikbaar is, is inmiddels door bijna 800.000 mensen gedownload. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid donderdag weten. Maar de app, die mensen moet waarschuwen die in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest, is nog niet overal te gebruiken. De app wordt sinds begin deze week eerst getest door de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid.

Op 1 september moet de app landelijk gaan werken. Maar omdat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kritiek leverde op de waarborgen voor privacy, heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) snel een tijdelijke wet voor de CoronaMelder gemaakt. Het kabinet behandelt het wetsvoorstel vrijdag, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Hij vraagt de Kamer na de behandeling het wetsvoorstel „met de grootste spoed in behandeling te nemen, bij voorkeur reeds komende week”.

De Tweede Kamer is nog met reces tot 1 september. De afgelopen weken hebben Kamerleden hun vakantie onderbroken om in de Kamer te debatteren, over corona, de zorgsalarissen en over de toeslagenaffaire bij Financiën. De behandeling van de spoedwet kan ook deels schriftelijk plaatsvinden.

De corona-app is te installeren via de Play Store (voor Android-telefoons) en de App Store voor iPhones. De app werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien dagen daarvoor 15 minuten of langer in de nabijheid zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. De app ondersteunt daarmee het bron- en contactonderzoek van de GGD.