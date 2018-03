Bijleveld: Wiv voorkomt onhaalbare missie

Met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorkomen dat Nederland aan een militaire missie begint die „onhaalbaar” is. Dat stelde minister Ank Bijleveld (Defensie) donderdag na een bezoek aan Mali, waar 250 Nederlandse militairen meedoen aan een VN-missie.

Door de nieuwe wet kan de militaire inlichtingendienst MIVD volgens haar goed onderzoek doen naar de situatie in het missiegebied, bijvoorbeeld naar de plaatselijke machthebbers. „Pas als je dit soort informatie hebt, kun je de juiste keuzes maken die leiden tot een succesvolle missie.”

Volgens Bijleveld kan haar ministerie pas bepalen hoe een missie eruit moet zien als het een goed beeld heeft van het conflict. Zonder die informatie lopen uitgezonden militairen meer risico’s. „Met de nieuwe wet voorkomen we dat we aan een onhaalbare missie beginnen.”

Volgende week woensdag is er een raadgevend referendum over de Wiv. Die wet geeft de inlichtingendiensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders spreken van de sleepwet of aftapwet. Zij vrezen aantasting van de privacy.