Bijleveld: VS moeten vertrouwen herstellen

Bij de komende vergadering van NAVO-ministers is er „heel wat te herstellen aan verloren gegaan vertrouwen”, aldus minister Ank Bijleveld van Defensie. Ze doelt daarmee op de gang van zaken rond de Turkse invasie in Noord-Syrië en de rol van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week in een tweet aan zijn militairen terug te trekken uit Noord-Syrië. Kort daarop trok het Turkse leger het buurland binnen om de Koerdische milities, die hadden geholpen bij het verdrijven van terreurgroep IS, uit het grensgebied te verjagen. De NAVO-bondgenoten waren niet op de hoogte gesteld door beide bondgenoten.

Twee dagen voor de tweet had de Amerikaanse minister Mark Esper van Defensie nog aan Bijleveld laten weten dat het Amerikaanse leger in Noord-Syrië zou blijven. „Je moet op elkaar aan kunnen”, verklaarde Bijleveld in de Kamer. Het gebeuren zorgt voor „onzekerheid”, zegt ze. „Tot voor kort konden we blindelings vertrouwen op de VS.”

Op de NAVO-vergadering van 24 en 25 oktober in Brussel spreken de ministers van Defensie van de 29 lidstaten voor het eerst met elkaar sinds de Turkse inval. Daar zal aan de VS en Turkije volgens haar gevraagd worden om zich betrouwbare bondgenoten te tonen. „Het wordt een kritisch gesprek”, kondigde ze aan.