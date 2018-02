Bijleveld: Turkije zal niet zo blij zijn

De Tweede Kamer wil de Armeense genocide erkennen. „Ongetwijfeld zal Turkije niet zo blij zijn met wat er is gezegd”, reageert minister Ank Bijleveld (Defensie). Maar de Duitsers hebben in het verleden volgens haar op dezelfde manier met deze kwestie te maken gehad en „dat is in the end ook weer goed gekomen”.

De Kamer wil verder dat een lid van het kabinet in april naar de herdenking van de volkerenmoord in Armenië gaat. Ook dat voorstel komt van de ChristenUnie. Turkije ontkent dat er sprake is van een genocide en reageert steeds woedend als een land of parlement daartoe overgaat. Vaak blijft het in de praktijk bij boze woorden.

Het Nederlandse kabinet spreekt niet van een genocide, maar van de „kwestie van de Armeense genocide”. Volgens minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is het een „heel gevoelige kwestie”. Ze praat er vermoedelijk volgende week met de Kamer over.

Een woordvoerder van de Turkse ambassade in Den Haag wilde vrijdag niet reageren op het standpunt van de Tweede Kamer.