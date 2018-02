Bijleveld: Turkije zal niet blij zijn met erkenning Armeense genocide

„Ongetwijfeld zal Turkije niet zo blij zijn met wat er is gezegd”, reageerde minister Bijleveld (Defensie) vrijdag op het nieuws dat de Tweede Kamer nieuwe stappen wil zetten richting een officiële erkenning door Nederland van de Armeense genocide.

Maar de Duitsers hebben volgens haar in het verleden op dezelfde manier met deze kwestie te maken gehad en „dat is ”in the end” ook weer goed gekomen.” De Kamer wil onder meer dat een lid van het kabinet in april naar de herdenking van de volkerenmoord in Armenië gaat.

