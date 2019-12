Bijleveld kan dossier burgerdoden nog niet sluiten

Minister Bijleveld van Defensie gaat opnieuw contact leggen met de Amerikanen over de burgerdoden na een Nederlandse luchtaanval in Irak.

Bijleveld moest zich donderdag opnieuw in de Kamer verantwoorden over de kwestie. Nederland voerde in de nacht van 2 op 3 juni 2015 een luchtaanval uit op een IS-doelwit in het Iraakse Hawija.

Volgens Bijleveld is de officiële informatie die Nederland van het Amerikaanse commandocentrum Centcom heeft gekregen dat het zeer waarschijnlijk is dat er burgerdoden zijn gevallen, zonder dat Centcom een aantal kan bevestigen. Donderdag berichtten NOS en NRC echter, op basis van een woordvoerder van Centcom in Bagdad, dat de organisatie slachtoffers van de aanval wel meetelt in de statistieken. „De internationale coalitie telt de ongeveer zeventig doden uit de 2015 Hawija luchtaanval al zeker achttien maanden mee in het totale aantal burgerdoden”, citeert de NOS een mail van de woordvoerder.

„Ik vind het eerlijk gezegd waardeloos wat hier gebeurt”, reageerde Bijleveld. De Kamer mocht van de minister „rustig weten” dat zij de Commandant der Strijdkrachten zou vragen om „nog een keer op hoog niveau met Centcom te bellen” om situaties als deze voortaan te voorkomen. „En ik zal zelf de officiële informatie nog een keer opvragen.”

Het debat ging in eerste instantie over de vraag of er wel of niet een eindrapport door Centcom is gemaakt over de aanval, nadat een woordvoerder van Centcom tegen radioprogramma De Nieuws BV had gezegd dat die wel was gemaakt. Bijleveld zei eerder dat zo’n rapport niet bestond. De persvoorlichter van Centcom blijkt op een ander rapport te hebben gedoeld, aldus de bewindsvrouw.