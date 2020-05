Bijleveld houdt vertrouwen Kamer

Defensieminister Ank Bijleveld kan, dankzij D66, aanblijven. Het dossier over burgerdoden na een Nederlandse aanval kan zij echter nog altijd niet sluiten.

Beu zijn de Kamerleden het beslist, dat er steeds weer nieuwe informatie opduikt over de gang van zaken bij de Nederlandse aanval. Bij het bombarderen van een bommenfabriek in Hawija volgde een grote secundaire explosie, met burgerdoden als gevolg.

Het geduld met Bijleveld bleek donderdag echter nog niet op, toen de Kamer voor de vierde keer met haar over de zaak debatteerde. Het overgrote deel van de oppositie zegde opnieuw het vertrouwen in haar op. Zonder resultaat; de coalitiepartijen hielden de gelederen gesloten.

Van meet af aan was duidelijk dat van de regeringspartijen Bijleveld het meest te duchten had van D66. Ook de oppositie was het niet ontgaan dat steun van die partij nodig was om Bijleveld weg te krijgen. D66’er Salima Belhaj maakte aan het begin van het debat echter al duidelijk dat het lot van Bijleveld wat haar betreft, ondanks dat de minister „heel hard haar best” zou moeten doen, nog niet was bezegeld.

Een belangrijk punt in het debat was de informatievoorziening aan de Kamer. Bijleveld kreeg bij de Amerikanen nul op het rekest toen zij vroeg of informatie openbaar gemaakt kon worden, of tenminste vertrouwelijk ter inzage aan het parlement kon worden aangeboden. Journalisten van NOS en NRC kregen na een WOB-procedure echter wél een reeks documenten in handen. „Waardeloos”, aldus Bijleveld.

Beschuldigingen

Over haar eigen koers van meer transparantie zei de bewindsvrouw dat die tot nog toe „met vallen en opstaan” is geweest. De meerderheid van de Kamer leek echter van mening dat de reden dat er opnieuw over Hawija werd gedebatteerd, niet primair Bijleveld te verwijten viel. De zware woorden en beschuldigingen van een deel van de oppositie ten spijt, kon bovendien niet worden hardgemaakt dat zij te kwader trouw had gehandeld.

En Belhaj? Die liet zich niet voor het oppositiekarretje spannen. Anders gezegd: ze beet niet door. Daarmee werd een crisis in de coalitie in coronatijd afgewend.

Toch kon de D66’er nog wel met iets thuiskomen: ze kreeg steun voor haar voorstel om de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek te laten doen naar de aanval op Hawija. Bijleveld moest haar echter op allerlei haken en ogen wijzen die aan zo’n onderzoek zitten. Het is dan ook de vraag of er wel daadwerkelijk een gedegen onderzoek kan plaatsvinden.

Maar ook los daarvan kan Bijleveld zelf het dossier nog altijd niet sluiten. Zo is Defensie nog bezig met vergoedingen voor nabestaanden van de luchtaanval. Belangrijker is echter dat het beslist niet uitgesloten is dat er weer nieuwe informatie opduikt, die de minister opnieuw in de problemen kan brengen. Zo was er naar verluidt een land dat de aanval op Hawija weigerde uit te voeren.