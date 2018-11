Bijleveld haalt uit naar wethouder Amsterdam

Minister Ank Bijleveld (Defensie) snapt niets van de kritiek van de Amsterdamse wethouder Udo Kock op het akkoord over het Marineterrein in het centrum van de hoofdstad. En dat hij de kwestie nu via de pers en de Kamer speelt vindt ze „niet ordentelijk”.

Defensie gaf het terrein en 2013 aan Amsterdam terug, maar kwam daar deze zomer op terug. Daarover werd een akkoord bereikt met het gemeentebestuur. Maar Kock (D66) gaf deze week in Het Parool aan te hopen dat de Kamer het besluit van het ministerie alsnog terugdraait. Hij wil graag 1400 huizen bouwen op het terrein.

Tijdens de behandeling van de begroting van Defensie woensdagavond kreeg de wethouder steun van GroenLinks, de SP en D66. Salima Belhaj van die laatste partij wil dat de minister „geen onomkeerbare stappen” zet. Daar wilde de minister niets van weten.

Bijleveld zei dat Kock zich niet met de kritiek bij haar of anderen in het kabinet heeft gemeld. „Als Kock iets te zeggen heeft moet hij zich maar bij mij melden.” Ze zegt zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met het gemeentebestuur.