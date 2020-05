Bijleveld: Geen uitstel investeringen defensie

Er is geen sprake van uitstel van investeringen in defensie, zegt verantwoordelijk minister Ank Bijleveld. „We investeren juist volop in defensie.”

De bewindsvrouw reageert daarmee op berichtgeving in De Telegraaf. Daarin werd gesteld dat de aanschaf van nieuwe onderzeeboten en artillerie in gevaar komt, doordat het kabinet de voorgenomen investering in defensie voor zich uitschuift. De minister heeft, om de betekenis van de coronacrisis mee te wegen, de zogeheten herijking van de defensienota uitgesteld tot oktober, en laat de extra investering daarin over aan een volgend kabinet, meldde de krant.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageerde vrijdag verontwaardigd. „Dat Defensie na de crisis ook een pas op de plaats maakt is redelijk, maar wat het kabinet nú lijkt te doen is ronduit gevaarlijk”, twitterde hij. „In een wereld vol oplopende spanningen, is dit het slechtste wat je kan doen. Ik kan me niet voorstellen dat VVD en CDA dit pikken.”

Maar volgens Bijleveld is er dus geen sprake van uitstel van investeringen, liet zij vrijdagmiddag weten. „Ik had ook liever geen coronacrisis gehad”, aldus de bewindsvrouw. „Maar nu die er is, kun je het niet negeren. De conclusies die De Telegraaf daaraan verbindt zijn niet de mijne.”

De noodzaak van investeringen is onverminderd groot, stelt de minister; uitstel zou niet verantwoord zijn. „Defensie heeft de grondwettelijke taak het Koninkrijk en bondgenootschappelijk grondgebied te verdedigen. We hebben al besloten dat we de onderzeeboten gaan vervangen, dat geldt ook voor de M-fregatten. Daarvoor worden nu zorgvuldig de aanschafprocessen doorlopen. De extra F35’s –9 stuks– zijn ook al besteld”, aldus Bijleveld.