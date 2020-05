Bijleveld: gedrag Marco Kroon was onacceptabel

Het gedrag waarvoor de Landmacht majoor Marco Kroon disciplinair straft is "onacceptabel". Dat zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Het is volgens haar "de laatste keer dat zoiets kan gebeuren, daar zal van nu af aan op gelet worden".

Defensie meldde eerder dat de Landmacht disciplinaire maatregelen neemt tegen Kroon omdat hij vorig jaar tijdens carnaval met opzet een kopstoot uitdeelde aan een agent. De drager van de Militaire Willemsorde is daarvoor al langdurig geschorst en werd eind vorig jaar veroordeeld tot een taakstraf.

Bijleveld benadrukt dat militairen, zeker dragers van deze hoge dapperheidsonderscheiding, "een voorbeeldfunctie" hebben. Maar dat betekent niet dat de Willemsorde van Kroon nu in het geding is. "Die is wat mij betreft onomstreden", aldus de minister. "Hij heeft écht heldendaden verricht in die tijd."