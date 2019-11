Bijleveld blijft aan met nipte steun Kamer

Defensieminister Ank Bijleveld houdt het vertrouwen van de Tweede Kamer, ook al is die door haar voorganger verkeerd ingelicht. Maar de steun waarop ze kan rekenen, van de regeringspartijen, de SGP en het lid Van Haga, is nipt. Bijna de hele oppositie ziet Bijleveld liever vertrekken.

De PvdA aarzelde, maar besloot net als haast alle andere oppositiepartijen het vertrouwen in de minister op te zeggen. Een motie van wantrouwen van GroenLinks kreeg de steun van PVV, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, FVD en het lid Van Kooten.

Harde kritiek oppositie op Bijleveld

Bijleveld spreekt van een "heel heftig debat". Ze is teleurgesteld dat zo'n groot deel van de Kamer zich tegen haar keert. Al begrijpt ze wel dat die het zo hoog opneemt, "want het is feitelijk natuurlijk een doodzonde voor een bewindspersoon" om de Kamer verkeerd te informeren. Maar Bijleveld denkt dat haar voornemen om voortaan openhartiger te zijn, ook wel weer op steun kan rekenen.

Niet alleen Bijlevelds voorganger, maar ook premier Mark Rutte en drie andere ministers waren waarschijnlijk indertijd al op de hoogte van de burgerslachtoffers, vertelde ze de Kamer. Die wil dat nu zeker weten. Bijleveld gaat daarom uitzoeken wie precies op de hoogte waren en waarvan.