Bijleveld biedt Kamer excuses aan om Irak

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de Tweede Kamer „oprechte excuses” aangeboden omdat haar voorganger de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een luchtaanval door Nederlandse F-16’s in Irak in juni 2015.

Volgens Bijleveld is zij er pas vrijdag achtergekomen dat de Kamer onjuist is geïnformeerd door haar voorganger Jeanine Hennis. Die meldde enkele weken na de aanval aan de Kamer dat er geen burgerdoden in Irak waren gevallen door Nederlandse luchtaanvallen, hoewel zij wel wist dat er kort daarvoor zeer waarschijnlijk burgers waren omgekomen bij een Nederlandse actie.

De aanval van de F-16’s was gericht tegen een autobommenfabriek in Hawija. Bij de aanval kwamen zeker zeventig mensen om.