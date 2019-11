Bijleveld biedt Kamer excuses aan om Irak

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de Tweede Kamer „oprechte excuses” aangeboden omdat haar voorganger de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een luchtaanval door Nederlandse F-16’s in Irak in juni 2015.

Volgens Bijleveld is zij er pas vrijdag achtergekomen dat de Kamer onjuist is geïnformeerd door haar voorganger Jeanine Hennis. Die meldde enkele weken na de aanval aan de Kamer dat er geen burgerdoden in Irak waren gevallen door Nederlandse luchtaanvallen, hoewel zij wel wist dat er kort daarvoor zeer waarschijnlijk burgers waren omgekomen bij een Nederlandse actie. De aanval van de F-16’s was gericht tegen een autobommenfabriek in Hawija en doodde zeker zeventig mensen.

Vragen aan Bijleveld over aanval in Hawija

Isabelle Diks (GroenLinks) zei dinsdag tijdens het debat dat Bijleveld de leugens van haar voorganger over deze zaak heeft overgenomen in plaats van het recht te zetten. Dat zorgt voor een „diepe kras in haar geloofwaardigheid”. Sadet Karabulut (SP) noemde het „onacceptabel” dat de Kamer is voorgelogen. Bijleveld mag zich volgens haar „niet verschuilen” achter haar voorganger. De Kamer is „bewust fout geïnformeerd”, meende PvdA’er John Kersten.

Moord

DENK-Kamerlid Selcuk Öztürk stelde in het debat dat het kabinet „niet de ernst inziet van deze moorden”. Hij noemde Hennis een „lijkenverstopper” omdat ze de burgerdoden verzweeg. Die opmerking kwam hem op een uitbrander te staan van onder andere GroenLinks. De Tweede Kamer vond ook dat Öztürk de luchtaanval geen moord mag noemen. Bijna alle partijen willen dat hij die woorden terugneemt, maar Öztürk weigerde dat en wierp tegen dat de nabestaanden ook van moord zouden spreken.

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib deed een dringend beroep op Öztürk om andere woorden te kiezen. „Nu gaat de aandacht naar u en niet naar de slachtoffers”, zei ze.