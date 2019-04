Bijleveld: aantijgingen tegen Kroon ‘ernstig’

De aantijgingen tegen majoor Marco Kroon zijn ,,ernstig”, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Het feit dat het om mogelijk geweld tegen gezagsdragers gaat heeft haar ministerie ook doen besluiten de Ridder in de Militaire Willems-Orde te gaan schorsen.

Tijdens carnaval in Den Bosch vorige maand zou Kroon tijdens zijn aanhouding een agent een kopstoot hebben gegeven. Hij werd betrapt tijdens wildplassen. Hij wordt vervolgd voor schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling.

In het besluit om over te gaan tot schorsing ,,geldt sterk dat het om mogelijk geweld tegen een ambtsdrager gaat”, zei de bewindsvrouw na de ministerraad. ,,Daar hechten wij in het kabinet sterk aan en daarom is het proces (van schorsing) in werking gesteld.”

Dat betekent dat Kroon voorlopig niet meer werkt en niet in uniform mag optreden. Zijn salaris wordt doorbetaald. Hij zal ook niet meer optreden bij officiële gelegenheden. Hij heeft een functie bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Voor zijn Militaire Willems-Orde heeft de zaak nu geen gevolgen. ,,De heldendaden staan op geen enkele manier ter discussie”, aldus Bijleveld.

