Bijbelkennis van Baudet onder de maat, evenals muziekkeuze politici

FvD-fractievoorzitter Baudet kon vorige week niet op tegen de Bijbelkennis van ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. En de muziekkeuze van Kamerleden is onder de maat.

De voorman van Forum voor Democratie, Baudet, had vorige week een pittige aanvaring met ChristenUnieKamerlid Voordewind. Dat gebeurde tijdens het debat over het Marrakeshpact, waarin staat in welke banen de overheid de migratie moet leiden. Voordewind zette zijn collega keurig op zijn plaats.

Baudet stelde dat Voordewind tegen het Bijbelse gebod ingaat om de naasten lief te hebben: „U heeft mensen ver weg misschien lief, maar uw naaste niet. Uw opstelling is ijskoud tegenover de Nederlanders die te maken krijgen met de pijnlijke, grievende en dreigende gevolgen van de massa-immigratie die u aanmoedigt.”

Voordewind vroeg daarop aan Baudet wie uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hulp gaf aan de naaste. Daar moest Baudet het antwoord op schuldig blijven: „Ik ben niet geïnteresseerd in een wedstrijdje vérplassen over wie de Bijbel beter kent.”

Daarop kon Voordewind zijn punt maken: „Dan zeg ik u: het was de barmhartige Samaritaan. Oftewel: het was geeneens een Jood die de andere Jood hielp. Daar gaat juist de barmhartige Samaritaan over. Het zorgdragen voor elkaar. Dat ‘elkaar’ betekent niet op het moment dat ze buiten Nederland zitten, dat we dan maar zeggen: Houd je vooral warm.”

De Tweede Kamerleden waren de afgelopen weken niet alleen druk met politiek. Ze waren ook bezig met het aangeven welke muziek ze mooi vinden. Daaruit is een hitlijst van 150 nummers samengesteld.

De uitslag daarvan is toch wel onthutsend. Veel popartiesten en bands die de afgelopen vijftig jaar in binnen- en buitenland optraden hebben daar een plekje op gekregen. Klassieke muziek, daar hebben de meeste Kamerleden kennelijk weinig mee. Brahms bungelt op plaats 71 en Wagner op 81. Mozart komt er niet op voor.

Geestelijke klassieke muziek is gemiddeld genomen ook niet populair bij de Nederlandse volksvertegenwoordigers. Er staan twee bekende christelijke nummers op de lijst. ”Abide with me” staat op nummer 134.

De ”Messiah” van Händel is kennelijk wel populair. Die staat op nummer vier. Bach ontbreekt op de lijst. Moeten de Kamerleden terug naar de schoolbanken?