Bijbel in gewone taal helpt bij het lezen

Volgende week verschijnt de Bijbel Dichtbij, een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Evangelische Omroep. In deze editie staan duizenden toelichtingen en toepassingen die helpen bij het dagelijks lezen.

„Uit ons recent gepubliceerde onderzoek naar het bijbelgebruik in Nederland blijkt dat veel bijbellezers behoefte hebben aan handvatten waarmee ze de Bijbel beter kunnen begrijpen en toepassen in hun leven’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Daarom staan er in Bijbel Dichtbij in eenvoudige taal achtergrondinformatie en toepassingsmogelijkheden bij de tekst. Ook EO-directeur Arjan Lock vindt het belangrijk ,,dat iedereen de Bijbel kan begrijpen en kan toepassen in zijn of haar leven”.