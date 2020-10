Vanwege de verbouwing van het Binnenhof is het de bedoeling dat de Tweede Kamer in de zomer van 2021 tijdelijk in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gehuisvest. In het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 wordt op dit moment de plenaire zaal van de Tweede Kamer ingericht.

