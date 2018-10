Bezoek Chinese premier in teken van handel

Het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Nederland dat maandag begint, staat in het teken van de handel en de goede bilaterale relaties. In het kielzog van Li reizen enkele ministers en een handelsdelegatie mee.

Maandag ontmoet Li premier Mark Rutte. Aan het begin van de avond is er een audiëntie bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Li reist samen met zijn echtgenoot.

Op de tweede dag vindt in het Gemeentemuseum van Den Haag een handelsbijeenkomst plaats, het China-Dutch Business Forum. Daar wordt gesproken over onder meer samenwerking op het gebied van hightech innovatie. Ook bezoekt Li op deze dag het parlement.

Premier Li reist daarna door naar Brussel. Daar vindt donderdag en vrijdag de Asia Europe Meeting (ASEM) plaats onder leiding van EU-president Donald Tusk. Daar komen staatshoofden en regeringsleiders van 51 Europese en Aziatische landen naar toe.

Rutte was in april nog op handelsmissie in China, de tweede economie van de wereld. Hij zei toen te streven naar een „open en pragmatische relatie” met China.