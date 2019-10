'Bewindspersonen moeten vaker naar Brussel'

Ministers en staatssecretarissen moeten vaker hun gezicht laten zien in Brussel. Ze moeten zoveel mogelijk aanwezig zijn bij vergaderingen van de Europese Unie. De Raad van Ministers wordt te weinig bezocht door de bewindspersonen, vinden Kamerleden.

De Tweede Kamer sprak donderdagavond met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de Nederlandse belangenbehartiging in de EU. Uit een onderzoek van denktank Clingendael in opdracht van de Kamer blijkt dat Nederland goed ligt in de EU, maar ook als weinig flexibel en stug bekend staat.

Het valt binnen- en buitenlandse deskundigen op dat Nederlandse bewindslieden niet altijd naar raden komen, aldus het rapport. Zij zouden daardoor "soms gezag ontberen om invloed uit te kunnen oefenen". Ze worden dan vervangen door een topambtenaar.

D66'er Jan Paternotte vindt dat het kabinet bij ten minste driekwart van de raden aanwezig moeten zijn. Hij kreeg steun van Roelof Bisschop van de SGP. "Aanwezigheid is invloed", stelde die. Ook Pieter Omtzigt (CDA) deelt deze gedachte.

Volgens minister Blok valt het wel mee met de afwezigheid van zijn collega's in de EU. De cijfers die Kamerleden over zijn eigen absentie opnoemden, kloppen volgens hem in elk geval niet. Soms gaan ministers niet in verband met andere verplichtingen of is de agenda niet interessant genoeg om te gaan, verklaarde hij. Maar Blok gaat nogmaals de andere bewindslieden oproepen bij de EU-vergaderingen zelf aanwezig te zijn.