Bewindsman voorkomt komst 'haatprediker'

Een christelijke 'haatprediker' kan niet naar Nederland komen. Verantwoordelijk bewindsman Mark Harbers heeft maatregelen genomen om de inreis van Steven Anderson te voorkomen, meldt hij aan de Tweede Kamer.

Veel Kamerleden hadden opgeroepen de komst van de Amerikaan te verhinderen. De omstreden Anderson vindt onder meer dat homo's geëxecuteerd moeten worden. Ook de gemeente Amsterdam en maatschappelijke organisaties zoals het COC wilden niet dat de haatprediker hierheen komt. Andere landen hielden hem eerder al tegen.

Onder meer regeringspartijen D66 en VVD reageren opgelucht op de stap van Harbers. ,,Vandaag heeft liefde gewonnen van haat. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar de grens ligt voor D66 bij het aanzetten tot haat. Nederland kon niet anders dan hem weigeren'', meent D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

,,Goed en volkomen terecht dat Harbers deze man niet toelaat in ons land'', stellen Dilan Yesilgöz en Malik Azmani. ,,Wat de VVD betreft is in ons land geen ruimte voor haatzaaierij!''

Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, maakte Anderson de slachtoffers uit voor ,,pedofielen'' en vond hij het jammer dat er niet meer doden waren gevallen. Hij is ook een Holocaust-ontkenner en heeft zich meermaals antisemitisch uitgelaten.