Bewindsman grijpt in bij renovatie Binnenhof

Voor een deel van de renovatie van het Binnenhof komt er een nieuwe architect. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops wil Pi de Bruijn aantrekken, de ontwerper van het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer dat in 1992 is opgeleverd.

„Mede gelet op zijn kennis over dit gebouwdeel en de wens van de gebruikers”, denkt Knops dat het met De Bruijn beter gaat. De bewindsman grijpt ook in bij de aansturing van het hele project. Iedereen moet meer samen optrekken bij de voorbereidingen, van Rijksvastgoedbedrijf tot de gebruikers.

Het is van het grootste belang om misverstanden te vermijden, meldt Knops de Tweede Kamer. Ook moeten signalen tijdig over en weer worden opgepakt en knopen worden doorgehakt. De staatssecretaris reageert op kritische vragen van Kamerleden over de voortgang van het project, dat zo’n half miljard euro kost.