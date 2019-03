Betogers liepen Brussel plat in 2018

In Brussel werd vorig jaar een recordaantal van 995 demonstraties geregistreerd, waarvan 80 procent niets met België te maken had. Op sommige dagen waren er drie betogingen op verschillende plekken tegelijk. Het aantal protestacties in de Belgische hoofdstad verdubbelde bijna ten opzichte 2010, meldt de Franstalige krant Le Soir.

De acties en het aantal mensen dat meedoet lopen sterk uiteen. Vaak gaat het om protesten over de situatie in het buitenland, bijvoorbeeld Venezuela of Marokko. Soms houden slechts enkele tientallen mensen voor bijvoorbeeld het gebouw van het Europees Parlement een sit-in maar in december marcheerden 75.000 burgers uit binnen- en buitenland door de stad voor een ambitieuzer internationaal klimaatbeleid.

Volgens burgemeester Philippe Close komt „iedereen hier betogen” omdat de Europese instellingen, de internationale media en overkoepelende organisaties in Brussel zijn gevestigd. „Brussel is een plaats van expressie geworden.”

Alle aanvragen voor betogingen worden onderzocht door de inlichtingendienst. Slechts drie of vier keer per jaar wordt een actie verboden.