Betere begeleiding bij scheiding nodig

Om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door scheiding van hun ouders, zijn er veel meer maatregelen nodig. Voor (aanstaande) ouders moet bijvoorbeeld relatietherapie toegankelijker, dus betaalbaarder worden. En als het toch tot een scheiding komt, zou een speciaal gemeenteloket voor scheidingen hulp kunnen bieden.

Dat zijn enkele adviezen van het Platform Scheiden zonder Schade aan het kabinet. De commissie wordt geleid door oud-minister André Rouvoet van de ChristenUnie. Het Platform stelt dat het al kan helpen als paren beter worden voorbereid op het ouderschap. En bij een scheiding moet er veel meer begeleiding komen voor de kinderen.

Het Platform wijst erop dat per jaar ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen meemaken dat hun ouders uit elkaar gaan. Ongeveer 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen van de scheiding. In sommige wijken heeft 50 procent van de kinderen een van de ouders zien vertrekken.