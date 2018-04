„Bestuurders moeten leren omgaan met geweld”

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere bestuurders moeten zich beter kunnen weren tegen onder meer geweld, bedreiging en intimidatie. Ze zullen meer worden getraind in omgaan met agressie en krijgen meer ondersteuning. Ze kunnen ook een veiligheidsscan rond hun huis laten uitvoeren.

Donderdag is het startsein gegeven voor het Netwerk Weerbaar Bestuur, dat de problemen wil aanpakken. Het netwerk bestaat uit het ministerie van Binnenlandse Zaken en onder meer organisaties van raadsleden, burgemeesters en leden van Provinciale Staten.

Het kabinet vindt het onacceptabel dat „vertegenwoordigers van onze democratie” te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie en verbaal of fysiek geweld, zeker als zij bewust of onbewust daardoor dreigen hun besluitvorming te laten beïnvloeden.

„Politieke ambtsdragers werken voor ons. Zij moeten open in de samenleving kunnen staan, het debat vrij kunnen voeren en hun taken zonder dwang of angst kunnen uitoefenen”, aldus minister Kajsa Ollongren.