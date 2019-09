Bestuur SP wil Jannie Visscher als voorzitter

Jannie Visscher uit Eindhoven moet Ron Meyer opvolgen als voorzitter van de SP. Het bestuur heeft het raadslid voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Visscher (1961) was acht jaar wethouder in Groningen, daarna vier jaar in Eindhoven.

Het partijbestuur noemt haar zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. „Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl.”

Op het SP-congres van 14 december wordt het nieuwe bestuur bekendgemaakt. Meyer gaf eerder dit jaar aan dat hij het stokje eind dit jaar zou gaan overdragen. De partij boekte tegenvallende resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen en dit jaar bij de Europese verkiezingen. De SP verloor toen haar twee zetels in het Europees Parlement.