Bestuur DENK zet fractievoorzitter Azarkan uit de partij

Het bestuur van DENK heeft fractievoorzitter Farid Azarkan per direct uit de partij gezet.

De aanleiding is volgens het bestuur dat Azarkan de partij „op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten”, laat bestuurslid en Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk in een mail weten.

Daarin geeft Öztürk een opsomming van allerlei zaken die Azarkan volgens hem verkeerd heeft gedaan. De fractievoorzitter mag niet langer spreken en handelen namens DENK, noch de partij vertegenwoordigen, schrijft het bestuur.

Azarkan zou woensdagochtend zijn ingelicht. Hij is niet voor commentaar bereikbaar.

Er zijn al wekenlang ruzies in de partij.