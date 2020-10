„Besteed meer aandacht aan laatste levensfase”

Regering en Tweede Kamer dienen meer aandacht te besteden aan de laatste levensfase van burgers om de kwaliteit van het levenseinde te verbeteren.

Concreet gaat het onder meer om betere palliatieve zorg en uitgebreidere verlofregelingen voor nabestaanden. Dat staat in een petitie die het Landelijk Expertisecentrum Sterven dinsdagmiddag overhandigt aan de Tweede Kamer. De petitie gaat vergezeld van een bundel persoonlijke verhalen over mensen die hun leven tot het einde toe hebben geleefd.

Directe aanleiding voor het opstellen van de petitie is de initiatiefwet over voltooid leven’ van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Volgens het Landelijk Expertisecentrum Sterven blijft in het maatschappelijke debat de uitwerking van de initiatiefwet op de langere termijn onderbelicht. Zo’n wet zou volgens de aldus de voorzitter van het expertisecentrum, Ineke Visser, de vraag kunnen oproepen „die ouderen zich voorheen niet hoefden te stellen, namelijk: „Is het misschien beter dat ik er niet meer ben?” Naast de onrust die dat oproept zal de wet op den duur de vrije keuze voor een ‘gewoon’ sterfbed ontnemen.”

Door de aandacht van politiek en media voor thema’s als euthanasie en voltooid leven, is het beeld ontstaan dat ieder sterfbed gepaard gaat met ondraaglijk en uitzichtloos lijden en dat is volgens Visser niet terecht.

De bundel ”Het leven voltooien” bevat verhalen van nabestaanden die worden geduid door experts als Paul van Tongeren, Frits de Lange, Els van Wijngaarden en anderen.