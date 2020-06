Besmettingsgraad scholen baart RIVM vooralsnog weinig zorgen

Het aantal personeelsleden van basisscholen en kinderopvangcentra dat na de heropening van beide instellingen is besmet geraakt met het coronavirus lijkt tot nu toe mee te vallen.

Ongeveer 2,5 procent van degenen onder hen met coronagerelateerde klachten bleek het virus na de coronatest daadwerkelijk onder de leden te hebben.

Dat zei chef infectieziektenbestrijding Van Dissel donderdagochtend tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Ruim 2600 personeelsleden van scholen en opvangcentra lieten zich testen. Het gevonden besmettingspercentage van 2,5 procent is beduidend lager dan de besmettingsgraad onder alle burgers die zich de afgelopen dagen bij de GGD lieten testen. Dat bedraagt namelijk 8,2 procent.

Sinds maandag kan elke burger met klachten zonder tussenkomst van de huisarts terecht bij een van de zogenaamde GGD-teststraten. Daarvoor was het testmateriaal schaars. Ook was er onduidelijkheid over wie er volgens de richtlijnen bij voorrang voor de coronatesten in aanmerking kwamen, waardoor ook het testen van zorgwerkers met klachten niet altijd even voorspoedig is gegaan.

In antwoord op Kamervragen van onder meer 50PLUS en D66 schreef De Jonge donderdag dat het nog te vroeg is voor de conclusie dat er door een gebrek aan leiding en sturing vanuit het ministerie gedurende maart en april te weinig verpleeghuispersoneel is getest. Hij vindt het dan ook ingewikkeld om het testbeleid in verband te brengen met de hoge besmettingsgraad in sommige verpleeghuizen. Eerder noemde het RIVM als mogelijke oorzaken voor deze besmettingsgraad de gesloten setting, het langdurig verblijf en het intensieve contact tussen bewoners en zorgpersoneel en tussen bewoners onderling. „Zodra het mogelijk was gezien de beschikbare testcapaciteit is het testbeleid uitgebreid om ook alle medewerkers en bewoners in verpleeghuizen met klachten te testen”, verzekert De Jonge.

Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh, die de verspreiding van het virus in verpleeghuizen onderzoekt, zei donderdag tegen de NOS te vermoeden dat het beperkte testbeleid wel een rol heeft gespeeld. Nog belangrijker was waarschijnlijk het gebrek aan wetenschappelijke kennis over het virus. Hertogh houdt er namelijk rekening mee dat het hoge aantal besmettingen komt doordat het virus is overgedragen door bezoekers of bewoners die helemaal geen klachten hadden of die nog geen klachten hadden. Volstrekte duidelijkheid daarover heeft hij echter nog niet.