Besmettingen op nog eens twee nertsenbedrijven

Opnieuw zijn twee besmettingen op nertsenbedrijven gemeld, in de Brabantse gemeenten Gemert-Bakel en Sint Anthonis. Op deze bedrijven is het coronavirus aangetroffen, melden ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer.

Vorige week zijn 570.000 nertsen op 13 bedrijven vergast wegens besmettingen met het coronavirus. Uit onderzoek is gebleken dat nertsen ook mensen kunnen besmetten. Uit angst dat er ‘reservoirs’ ontstaan onder nertsen waarin het virus blijft bestaan, ook als het coronavirus onder mensen straks nauwelijks meer voorkomt, is besloten dat besmette bedrijven worden geruimd.

Houders die ademhalingsproblemen of oversterfte constateren bij hun nertsen, zijn verplicht dit te melden. Vervolgens wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een besmetting.