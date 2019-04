„Besluit over Italië na Europese verkiezingen”

De Europese Commissie neemt geen besluit over de Italiaanse begroting tot na de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei. Dat zei EU-commissaris Pierre Moscovici (economische zaken) bij aanvang van de Eurogroep in Boekarest. „Dan zullen we samen met de Italiaanse regering bekijken hoe we verdergaan.”

De commissie ligt vooral vanuit Nederland onder vuur omdat ze niet optreedt tegen Italië voor het overtreden van de Europese begrotingsregels. Nu het erop lijkt dat de groeiverwachtingen fors naar beneden moeten worden bijgesteld, dreigen het Italiaanse begrotingstekort en de staatsschuld nog verder op te lopen.

„Het is een delicate situatie die nauwlettend gevolgd moet worden”, zei Moscovici. „Er is nu sprake van groeiprognoses van rond de 0 procent en zelfs min 0,2 procent. We wachten de precieze data over 2018 en de prognoses voor 2019 af.” De commissie maakt haar cijfers op 7 mei bekend.

Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) is de zaak „niet aan mij”. „We gaan het er in mei of juni over hebben. Ik heb me eerder kritisch uitgelaten en ik krijg graag ongelijk.”