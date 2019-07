Besluit moslimschool automatisch in werking

Het besluit van minister Arie Slob (Basisonderwijs) om groen licht te geven voor de komst van een islamitische basisschool naar Westland is woensdag „automatisch in werking getreden”, aldus een woordvoerder van het ministerie. De bewindsman moest ingrijpen omdat de gemeenteraad weigerde akkoord te gaan, terwijl de Raad van State had besloten dat de school er gewoon moest komen.

De gemeenteraad had dinsdag de laatste mogelijkheid om een ingrijpen door de minister te vermijden. De raad bleef bij zijn standpunt. Een meerderheid van de raadsleden nam een motie aan om in beroep te gaan tegen het besluit van Slob. De gemeente stapt hiervoor naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Het is echter onduidelijk of de gemeenteraad in dit geval beroep kan aantekenen.

Aanvankelijk zag Slob ook niets in de komst van de islamitische basischool van scholenvereniging Yunus Emre naar Naaldwijk, maar de uitspraak van de Raad van State in april dwong hem tot ingrijpen. Door een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling krijgt de school alsnog geld en kan deze in het schooljaar 2020-2021 van start gaan. Of de school dan al opengaat is maar nog de vraag. De gemeente kan bijvoorbeeld lastig gaan doen over de huisvesting.