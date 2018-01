Besluit donorwet in Senaat met een week uitgesteld

De Eerste Kamer zal op initiatief van de PvdA pas op dinsdag 13 februari hoofdelijk stemmen over de orgaandonorwet van D66-Tweede Kamerlid Dijkstra.

Dat is een week later dan aanvankelijk gepland. Reden voor het uitstel is dat de Senaat het debat met Dijkstra pas volgende week dinsdag, 6 februari, zal afronden. Voor die tijd wil de Eerste Kamer graag dat Dijkstra de belangrijkste handreiking die ze dinsdag deed in het debat op papier zet en naar de Kamer stuurt. De brief moet uiterlijk vrijdag aanstaande om 12.00 uur binnen zijn.

Dijkstra deed haar voornaamste toezegging richting de kritische fracties van PvdA, CDA en GroenLinks. Deze had te maken met de manier waarop artsen de inbreng van de nabestaanden moeten wegen als de vraag aan de orde is of de organen van een overledene mogen worden gedoneerd. Dijkstra gaf aan dat ze zich wil inzetten voor de komst van een zogenaamde landelijke veldnorm. Daarmee wil ze voorkomen dat de bejegening van nabestaanden straks van ziekenhuis tot ziekenhuis verschilt.

In Dijkstra’s initiatiefwet staat dat de arts de nabestaanden zal laten weten hoe de overledene in het donorsysteem stond geregisteerd. Nabestaanden kunnen de juistheid van de registratie in twijfel trekken. In dat geval moeten zij „aannemelijk maken” dat de registratie niet klopt. Wat dat concreet betekent, moet in de veldnorm nader worden uitgewerkt.

Deel Senaat: Veranker positie nabestaanden in orgaandonorwet

Dijkstra heeft verder gezegd te zullen verwachten dat artsen zullen afzien van donatie wanneer dit stuit op grote emotionele bezwaren bij de nabestaanden, mocht haar wet worden aangenomen. Op dit moment is dat ook al de praktijk.

GroenLinkswoordvoerster Strik toonde zich ingenomen met Dijkstra’s toezegging. CDA-woordvoerster Martens en PvdA-woordvoerster Nooren bleven gereserveerd. Eerder in het debat toonden zij zich bezorgd over de vraag of de stem van de nabestaanden in de besluitvorming straks nog wel genoeg zal worden gehoord. CDA en PvdA zijn bovendien bezorgd over de grote groep burgers met een beperkt denk- en doenvermogen. Wie geen bezwaar aantekent, wordt in Dijkstra’s wetsvoorstel geacht daarmee impliciet toestemming te hebben gegeven voor het laten uitnemen van zijn organen voor donatie. CDA en PvdA betwijfelen echter of de consequenties van de wet voldoende duidelijk aan on-en laaggeletterden kunnen worden uitgelegd. Ook blijft het volgens hen onduidelijk of de overheid voldoende pogingen heeft ondernomen om het aantal orgaandonoren in Nederland te laten stijgen, zonder over te stappen op een ander registratiesysteem.

Het is onduidelijk of Dijkstra hun reserves op dit punt heeft kunnen wegnemen. Ze deed dinsdag tijdens de eerste termijn van haar spreektijd in het debat nog geen extra toezeggingen. Daarmee blijft het vooralsnog onduidelijk of er 13 februari bij de stemmingen een meerderheid is voor de wet.