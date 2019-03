„Beruchte belastinglanden van EU-lijst af”

De EU-ministers van Financiën zetten volgende week naar verwachting een flink aantal landen terug op hun zwarte lijst van belastingparadijzen buiten de EU. Tegelijk worden landen en regio’s die volgens de EU het afgelopen jaar hun leven hebben gebeterd als boosdoeners geschrapt. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam worden negen „beruchte” fiscale eldorado’s afgevoerd, waaronder Bermuda, de Kaaimaneilanden en Panama.

De zwarte EU-lijst werd in december 2017 opgesteld na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de Paradise Papers en telde aanvankelijk zeventien landen of regio’s. Inmiddels staan er nog vijf op de zwarte lijst. Oxfam verwacht op basis van eigen onderzoek dat deze lijst wordt uitgebreid met achttien landen omdat zij onvoldoende hun fiscale beleid hebben aangepast en dat er 32 op de zogenoemde grijze lijst zullen staan. Die lijst is voor landen en regio’s die hebben beloofd binnen één jaar hun beleid te veranderen. Negen landen worden volgens Oxfam afgevoerd omdat ze hun belastingbeleid hebben verbeterd.

Oxfam roept de EU-regeringen op de criteria voor de zwarte lijst te versterken, anders is het proces volgens de organisatie „een farce.” Een steeds kleinere lijst is volgens de ministers juist een succes omdat landen niet aan de schandpaal willen worden genageld en daarom hun beleid aanpassen.