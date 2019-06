Beperkte verschillen merkvoedsel binnen EU

Levensmiddelen met dezelfde verpakking hebben in verschillende landen van de EU soms een andere samenstelling, maar het is niet zo dat in Oost- en Centraal-Europa inferieure producten in de schappen liggen. Het onderzoekscentrum van de Europese Commissie concludeert dat na een vergelijking van bijna 1400 producten uit negentien lidstaten.

Het onderzoek kwam er na berichten over ‘voedselapartheid’. Koffie met hetzelfde label zou in het ene land minder cafeïne bevatten dan in het andere. Soortgelijke beweringen zijn er over het visgehalte in vissticks, de hoeveelheid cacao in chocopasta en suiker in ijsthee.

Van ongeveer een op de elf onderzochte producten die in de hele EU dezelfde verpakking hebben, blijkt de samenstelling niet overal hetzelfde. Maar hierin zit geen duidelijk geografisch patroon, aldus de onderzoekers. Daarnaast is ruim een op de vijf producten met een vergelijkbare verpakking in het ene land anders samengesteld dan in andere. Een andere samenstelling betekent volgens de onderzoekers overigens niet automatisch dat de kwaliteit slechter is.

Producenten mogen levensmiddelen wel aanpassen aan de lokale smaakvoorkeuren, maar als die een substantieel andere samenstelling krijgen en de marketing en verpakking blijven hetzelfde, dan kan dat misleidend en oneerlijk zijn. De EU besloot dit jaar dergelijke praktijken te verbieden.

EU-commissaris Tibor Navracsics is blij dat het onderzoek uitwijst dat er geen verschil is gevonden tussen Oost- en West-Europa. Maar hij is wel bezorgd dat tot een derde van de producten de samenstelling varieert terwijl ze identiek of vergelijkbaar in de markt worden gezet. „Op de Europese markt zullen geen dubbele standaarden zijn”, aldus Věra Jourová, EU-commissaris voor Consumentenrechten. „Europese consumenten kunnen winkelen in het volle vertrouwen dat ze kopen wat ze zien.”