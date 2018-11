„Beperk termijn voor grenscontroles in EU”

Controles langs de grenzen tussen EU-landen moeten in eerste instantie voor twee maanden worden toegestaan in plaats van de huidige zes. De maximale duur moet worden teruggebracht van twee naar één jaar. Het Europees Parlement stemde donderdag voor een dergelijke wijziging van de regels voor de Schengenzone (319 tegen 241).

Sinds de migratiecrisis in 2015 hebben landen als Duitsland, Oostenrijk en Denemarken hun grenscontroles steeds verlengd, waarmee het vrije verkeer van personen in de EU een dode letter lijkt te worden. Het parlement wil controles alleen in uitzonderlijke situaties en als laatste redmiddel. „Het Schengengebied is geen politiek speelgoed”, aldus D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld. „Grenscontroles worden heel makkelijk opgetuigd en bijna gedachteloos verlengd, zonder duidelijk bewezen noodzaak.”

Jeroen Lenaers (CDA) stemde tegen. „Het gaat over de soevereiniteit van landen om bij dreigend gevaar hun grenzen te kunnen controleren.” Hij erkent wel dat „een lidstaat natuurlijk niet voor elk wissewasje de grens mag dichtgooien, maar als de nood aan de man is moeten er wel uitzonderingen gemaakt kunnen worden”.

Het parlement gaat nu onderhandelen met de lidstaten over de uiteindelijke regels.