Beoordeling gaswinningsschade eenvoudiger

Groningers kunnen voortaan rekenen op een eenvoudigere afhandeling van schade aan hun woningen als gevolg van de gaswinning. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat schades beoordelen volgens uniforme richtlijnen die deskundigen hebben opgesteld. Dat moet langdurige bezwaarprocedures helpen voorkomen.

Voor mijnbouwschade geldt dat gedupeerden recht hebben op compensatie, tenzij een andere oorzaak kan worden bewezen. De wet die dat regelt is evenwel „vaag” en laat inspecteurs veel ruimte voor interpretatie. Gezien het grote aantal zaken dat de TCMG op haar bordje heeft liggen, kan dat tot veel discussies leiden en daarmee tot vertragingen.

Daarom is nu duidelijk het gebied afgebakend waarbinnen beschadigingen aan gebouwen geacht worden te zijn veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Ook is vastgelegd voor welke soorten schade dat niet geldt, bijvoorbeeld waar sprake is van slijtage of achterstallig onderhoud.

De TCMG nam in maart vorig jaar de afhandeling van nieuwe schademeldingen in het aardbevingsgebied in Groningen over van gasbedrijf NAM. De commissie heeft tot dusver ruim 2900 claims beoordeeld. In meer dan 2400 gevallen leidde dat tot een schadevergoeding, waarbij in totaal zo’n 10 miljoen euro is toegekend. Er staan nog een kleine 16.500 meldingen open.

De afhandeling van de aardbevingsschade en de versterking van onveilige gebouwen verlopen veel trager dan de Tweede Kamer zou willen. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zei daarover vorige week dat afgelopen jaar vooral veel geregeld moest worden. Dit jaar gaan Groningers volgens hem echt merken dat er meer vaart in komt.