Bende die schijnhuwelijken regelde opgerold

Belgische en Portugese politiediensten hebben tijdens een grote gezamenlijke actie in beide landen een internationale organisatie opgerold die tientallen schijnhuwelijken zou hebben geregeld voor Pakistaanse migranten met Portugese vrouwen. In België zijn zeventien verdachten aangehouden, in Portugal drie.

Circa driehonderd agenten vielen in het Belgische Ieper en de regio Brussel achttien huizen binnen, waarbij ze ook nog op 43 illegale Pakistanen stuitten. In Lissabon en de Algarve werden acht huizen onderzocht.

De bende rekruteerde Portugese vrouwen die voor hun ‘ja-woord’ duizenden euro’s betaald kregen. In België werd het huwelijk geregistreerd en kochten de mannen zich in bij niet-bestaande bedrijven om een verblijfsvergunning te krijgen. De meeste vrouwen keerden daarna terug naar Portugal.

De organisatie wordt ook verdacht van mensenhandel. De 43 illegale Pakistanen moesten textiel verkopen op de markt.