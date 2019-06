Bende brandkastkrakers opgerold in België

De Belgische politie heeft een bende opgerold die verantwoordelijk wordt gehouden voor vijftig brandkastkraken in het hele land. De groep van Kosovaarse afkomst trok sinds eind februari door België om ‘s nachts in te breken in bedrijven en fastfoodzaken. Met zwaar materieel maakten ze een gat in het dak of de muur om toegang te krijgen tot de plek waar de brandkast stond.

Acht mannen werden in de nacht van zondag op maandag van hun bed gelicht in vier gemeenten in en rond Brussel. De onderzoeksrechter heeft hen officieel onder verdenking gesteld, meldt het Openbaar Ministerie in Halle-Vilvoorde. Hoeveel de bende heeft buitgemaakt kon een woordvoerster niet zeggen.