Bemiddeling na conflict raadsleden DENK

Bemiddeling moet een oplossing bieden in het conflict tussen twee Amsterdamse raadsleden van DENK. Dat schrijft het landelijke bestuur van de partij in een reactie op beschuldigingen van Ayşegül Kiliç, die fractievoorzitter Mourad Taimounti in een brief beschuldigt van vrouwonvriendelijk gedrag.

Volgens het bestuur was er al een mediation-traject ingezet en wordt „binnen afzienbare tijd” een advies verwacht. DENK zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de mediators „met een gedegen aanpak en oplossing zullen komen”.

Taimounti zegt dat er nog geen gesprek heeft plaatsgevonden. Hij werpt de aantijgingen verre van zich, laat hij dinsdag weten. De fractievoorzitter heeft contact opgenomen met Kiliç om de situatie te bespreken. „Dat is wat ons betreft een goede eerste stap”, zegt het bestuur. „De inzet is dan ook om te komen tot een goede werkbare oplossing voor de toekomst.”

Kiliç bevestigt dat zij de brief heeft gestuurd aan een „beperkt aantal mensen” en betreurt het dat hij is uitgelekt. Ze wil er verder op dit moment niet op reageren.