Bemiddelaar voor snelle aanpak overwegen

Een landelijk bemiddelaar moet gaan zorgen dat binnen vijf jaar alle onbeveiligde overwegen zijn gesloten of beveiligd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) heeft Letty Demmers voor de klus aangesteld. Ze gaat volgende maand aan de slag.

Demmers moet meer snelheid in de aanpak brengen. Er zijn nog 132 onbeveiligde overwegen. Om die veiliger te maken heeft Van Veldhoven eerder 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Demmers is momenteel waarnemend burgemeester van het Zeeuwse Noord-Beveland en was eerder onder meer politiechef in Zeeland en partijvoorzitter van D66.