Belgische werknemers bierreus AB InBev staken

In alle Belgische brouwerijen en depots van ’s werelds grootste bierproducent Anheuser-Busch InBev wordt woensdag gestaakt. Werknemers willen meer werk- en inkomenszekerheid. De werkonderbreking van 24 uur in de brouwerijen in Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue wordt gesteund door de vakbonden.

AB InBev slaagt er volgens de christelijke vakbond ACV niet in om de salarissen correct uit te betalen vanwege de uitbesteding van de loonadministratie. Die wordt nu in India gedaan. Ook zouden de gewerkte dagen niet goed worden geregistreerd, met gevolgen voor de pensioenopbouw.

„Dat de stakingsoproep overal opgevolgd wordt, bewijst dat de problemen zeer diep zitten”, zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden. „Wij eisen een oplossing en willen dat de directie deze problemen niet langer minimaliseert.”