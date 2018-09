Belgische trein live te volgen

Treinen in België zijn voortaan via internet te volgen. Spoorbedrijf NMBS heeft een onlinekaart ontwikkeld waarop op elk moment is te zien waar een trein zich bevindt.

De toepassing is bedoeld om reizigers beter te informeren. Wie een trein aanklikt, krijgt niet alleen de locatie te zien, maar ook de dienstregeling, haltes, perrons en eventuele vertragingen.

Het spoorbedrijf wil in de toekomst ook werkzaamheden aan het spoor en verstoord treinverkeer toevoegen aan de applicatie. Hogesnelheidstreinen zijn er nog niet op terug te vinden.