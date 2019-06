Belgische transgenderwet moet ruimer

Belgen die zich niet mannelijk of vrouwelijk voelen moeten de mogelijkheid krijgen ‘X’ als geslacht op hun identiteitsdocument te krijgen. Dat oordeelt het Belgische Grondwettelijk Hof, dat daarmee een deel van de transgenderwet vernietigt.

In de wet die sinds 1 januari 2018 van kracht is hoeven transgenders geen medische geslachtsverandering meer te hebben ondergaan om op hun identiteitsdocument hun geslacht van man naar vrouw of omgekeerd te laten aanpassen. Belangenorganisatie voor homoseksuelen en transgenders Çavaria vond dat niet ver genoeg gaan en stapte naar de rechter.

“Personen met een niet-binaire genderidentiteit moeten ook de mogelijkheid hebben om het geslacht in hun geboorteakte aan te passen aan hun genderidentiteit", aldus het hof. De wet moet nu worden aangepast zodat ook X een mogelijkheid wordt.